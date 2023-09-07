Eden Hazard: 'Artık hayatın tadını çıkarma zamanı geldi'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 07:43

Güncelleme: 07.09.2023 - 07:43

Transfer döneminde yeni durağı merakla beklenen Eden Hazard, emekliliğe yaklaştığına dair şaşırtan sözlere imza attı.

32 yaşındaki Belçikalı yıldız katıldığı belgesel programında kariyerinin geri kalan dönemiyle ilgilli konuştu. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Ailem ve arkadaşlarımla birlikte artık birkaç bira içerek hayatın tadını çıkarmanın zamanı geldi" sözlerini kullandı.

Hazard açıklamasının emekli olacağına dair söylentilerin çıkmasına neden olacağını bildiğini belirtirken futbolu bırakmakla ilgili ise kesin bir söz kullanmaması dikkat çekti.

Belçikalı oyuncuya MLS ve Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ancak yıldız ismin herhangi bir tercih yapmadığı haberleri ise uzun süredir gündemi meşgul ediyor.