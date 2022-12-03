Eden Hazard milli takımı bırakıyor!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:17

Belçikalı yıldız Eden Hazard, Dünya Kupası'ndan elenmeleri sonrası sürpriz bir karar alabilir.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Dünya Kupası'dan elenen Belçika'da yıldız futbolcu Eden Hazard, milli takımı bırakmayı düşünüyor.

Dünya Kupası'nda istediği süreyi alamayan başarılı oyuncunun kısa süre içinde bir karar vereceği kaydedildi.

Belçika, F Grubu'nu Fas ve Hırvatistan'ın arkasında 3. sırada bitirdi.

Ayrıca, Hazard'In milli takım dışında normal kariyerinde de bir değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun yeterli süre alamadığı Real Madrid'den sezon sonunda ayrılmaya karar verdiği ve yeni bir maceraya atılacağı ifade edildi.

Milli takımda toplamda 126 maça çıkan Eden Hazard, 33 gol kaydetti.