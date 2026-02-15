Edin Dzeko asist yaptı: Türkler Schalke'yi galibiyete taşıdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026
Schalke 04, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Holstein Kiel'ı 2-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga 2'nin 22. hafta maçında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi.

Holstein Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Schalke 04, 2-1'lik skorla kazandı.

Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kenan Karaman ve 29. dakikada Hasan Kuruçay kaydetti. Her iki golde de asisti Edin Dzeko yaptı.

TÜRK OYUNCULAR YILDIZLAŞTI

Holstein Kiel'in tek golü ise 55. dakikada penaltıdan David Zec'ten geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Edin Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Kenan Karaman 85. dakikada oyundan alındı. 

Bu sonucun ardından Schalke puanını 43'e yükseltti, Holstein Kiel ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04, Magdeburg'u konuk edecek; Holstein Kiel ise Karlsruher SC deplasmanına gidecek.

