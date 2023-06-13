Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:39

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:39

Sporx'in DAZN İtalya'ya dayandırdığı habere göre; daha önce Inter'in Boşnak forveti Edin Dzeko'ya 2 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Futbolseverler, Fenerbahçe ile adı geçen yıldız futbolcu Edin Dzeko'nun hayatını, nereli ve kaç yaşında olduğunu, hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Edin Dzeko kimdir, nereli, kaç yaşında? Edin Dzeko hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Edin Dzeko hakkında merak edilenler...

EDİN DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 yılında dünyaya geldi. Boşnak millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan Edin Dzeko, Serie A ekiplerinden Inter takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Dzeko, Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır.

Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" lakabına layık görüldü.

Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.

Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Dzeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı.

Dzeko, daha sonra yaptığı açıklamada, attığı bu golün kariyerinin en önemli gollerinden birisi olduğunu belirtti. Dzeko, 3 Mart 2018'de Roma formasıyla 50. lig golünü attı ve böylece Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde 50 gol atan ilk oyuncu oldu.

Bosna-Hersek'in genç takımında da forma giyen Dzeko, 2007 yılında A takım düzeyinde ilk millî maçına çıktı. Ülkesi adına 101 maçta forma giyerken, toplamda 55 gol attı.

Lihtenştayn'a karşı 7 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada yaptığı hat trick ile birlikte, Zvjezdan Misimovic ve Elvir Bolic'i geçerek Bosna-Hersek formasıyla tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu.

11 Eylül 2018'de Avusturya'ya karşı oynanan bir maçta, 95. kez Bosna-Hersek formasını giyerek, Emir Spahic'i geride bırakarak Bosna-Hersek formasını en çok giyen oyuncu oldu.

2014 FIFA Dünya Kupası'na elemelerinde, millî takım formasıyla 10 gol atarak, ülkesinin turnuvaya katılmasına önemli bir katkı sağladı.

EDİN DZEKO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2003-2005 Zeljeznicar

2005-2007 Teplice

2007-2011 WfL Wolfsburg

2011-2016 Manchester City

2015-2016 Roma (Kiralık)

2016-2021 Roma

2021- Inter

EDİN DZEKO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2003-2004 Bosna Hersek U-19

2006-2007 Bosna Hersek U-21

2007- Bosna Hersek



