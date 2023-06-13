Yayınlanma: 13.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 13.06.2023 - 12:39

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun golü, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalya ekibi Fiorentina'ya attığı gol seçildi. Futbolseverler, Erdoğan Yeşilyurt'un hayatını ve futbol kariyerini merak ediyor. Erdoğan Yeşilyurt'un hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Erdoğan Yeşilyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Erdoğan Yeşilyurt hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Erdoğan Yeşilyurt'un hayatına dair merak edilenler...

ERDOĞAN YEŞİLYURT KİMDİR?

6 Kasım 1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Erdoğan Yeşilyurt, futbola doğduğu yein takımı TSC Euskirchen'de başladı. Daha sonra sırasıyla Biefeld, Eintracht Trier ve MSV Duisburg formaları giyen sol kanat oyuncusunun Türkiye kariyeri 2014 yılında başladı. İzmir ekibinde istikrarlı bir performans çizen başarılı oyuncu, Altınordu'da geçirdiği 4 sezon boyunca 122 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

Bu performans Erdoğan'ı Süper Lig'e taşıdı. Dönemin teknik patronu Tamer Tuna'ın ısrarıyla Sivasspor'a katılan Erdoğan, ilk sezonunda beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

Sezon başı Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yeniden doğan Erdoğan, çıktığı 27 maçta rakip filelere 5 gol bıraktı, 4 de asist yaptı. Ligin 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşayan 26 yaşındaki futbolcu da sezon sonunda boşa çıkıyor.

Hücum bölgesinde bir çok pozisyonda görev yapan Erdoğan'ın piyasa değeri 800 bin Euro.

ERDOĞAN YEŞİLYURT HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010 TSC Euskirchen

2010-2012 Bonner SC

2012-2013 DSC Arminia Bielefeld

2013 Eintracht Trier (kiralık)

2013-2014 MSV Duisburg

2014-2018 Altınordu

2018- Sivasspor