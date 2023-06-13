Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:08

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:08

Gizem Uzuner, Merkez Bankası'ndaki görevinden alındı. Peki, Gizem Uzuner kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Uzuner Merkez Bankası'ndaki görevinden neden alındı? İşte, Gizem Uzuner hakkında merak edilenler...

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu.

Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı.

Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip.

2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

GİZEM UZUNER NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmen Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Hafize Gaye Erkan, ekipte ilk değişikliği yaptı. İddiaya göre Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'in görevden aldı. Uzuner'in kurumda kalıp kalmayacağı henüz belirsiz.