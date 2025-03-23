Edin Dzeko'dan sakatlık paylaşımı!
Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, yaşadığı sakatlık hakkında bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı sakatlığı gözler önüne serdi.
Bosnalı oyuncu, paylaşımını "Ya hepsi ya hiç" notuyla ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Bosna Hersek, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'ya konuk oldu. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, maça ilk 11'de başladı.
Mücadele 1-0'lık Bosna Hersek zaferi ile biterken sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve kan içinde kalan tecrübeli golcü, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
39 yaşındaki futbolcu, maç sonu Bükreş'te hastaneye götürüldü. Bosna Hersek'in Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı karşılaşmada yer almayacak olan Dzeko'nun salı günü İstanbul'a geleceği belirtildi.
Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #sakatlık
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