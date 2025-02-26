İtalyan gazeteci duyurdu: Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, 38 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko ile yeni sözleşme imzalamak istediği ileri sürüldü.
Galatasaray ile oynadığı derbiden 0-0'lık berabere ayrılan Fenerbahçe, iç transferde hamle yapmayı planlıyor.
İddiaya göre Fenerbahçe, takımın kaptanı Edin Dzeko'ya, 2026 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme önerecek.
FENERBAHÇE MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ile Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci arasında önümüzdeki haftalarda sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek.
Bir ay sonra 39 yaşına dolduracak olan Boşnak yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #Sözleşme
Spor Haberleri
- Çorum'dan kupaya 3 puanla veda
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri yok satıyor
- Drogba'dan Mourinho'ya destek!
- Hollandalı hocanın cezası belli oldu!
- Alman oyuncu Ergin Ataman ile yeniden buluştu!
- Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!
- Messi'den forma istedi: 6 ay men cezası aldı!
- Kasımpaşa'dan TFF'ye Galatasaray maçı talebi!
- Messi ve Suarez'e 'el ense' cezası!
- Süper Lig ekibinden TFF'ye başvuru!
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!