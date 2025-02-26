İtalyan gazeteci duyurdu: Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:58

Galatasaray ile oynadığı derbiden 0-0'lık berabere ayrılan Fenerbahçe, iç transferde hamle yapmayı planlıyor.

İddiaya göre Fenerbahçe, takımın kaptanı Edin Dzeko'ya, 2026 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme önerecek.

FENERBAHÇE MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ile Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci arasında önümüzdeki haftalarda sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Bir ay sonra 39 yaşına dolduracak olan Boşnak yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.