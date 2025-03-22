Milli takımda burnu kırılmıştı: Dzeko'nun son durumu belli oldu!

Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko ameliyat olmayacağı iddia edildi. Dzeko, salı günü İstanbul'a gelerek kulüp doktorları tarafından kontrolden geçecek.

Milli takımda burnu kırılmıştı: Dzeko'nun son durumu belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:41

Bosna Hersek Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko maça ilk 11'de başladı.

Bosna Hersek maçı 1-0 kazanırken Edin Dzeko burnundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve 46. dakikada kenara geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Dzeko'nun burnunda kırık meydana gelse de deneyimli futbolcu ameliyat olmayacak.

Dzeko, Bosna Hersek'in Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maçına çıkmayacak ve salı günü İstanbul'a gelecek.

Deneyimli futbolcu İstanbul'a geldikten sonra kulüp doktorlarının kontrolünden geçecek. 


Etiketler: #Edin Dzeko #kırık #fenerbahçe

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