Edinson Cavani, Uruguay milli takımına veda etti!

Yıldız golcü Edinson Cavani, Uruguay miili takımından emekli olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:11
Edinson Cavani, Uruguay milli takımına veda etti!
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Boca Juniors forması giyen 37 yaşındaki golcü oyuncu Edinson Cavani, milli takımla ilgili kararını açıkladı. 

Yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uruguay miili takımından emekli olduğunu açıkladı.

Cavani yaptığı açıklamada, şu ana dek çalıştığı tüm teknik adamlara, futbolculara, teknik heyete ve taraftara teşekkür etti. 

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI 

Uruguay ile 136 maça çıkan Cavani, takımı adına 58 gol kaydetti.


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