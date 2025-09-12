Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Peki, Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında? Ediz Gürel nereli? Ediz Gürel Dünya Şampiyonu mu oldu?

EDİZ GÜREL KİMDİR?

Ediz Gürel, 2008 yılında Bursa'da doğdu. 7 yaşında anaokuluna giderken öğretmeninin yönlendirmesiyle satranç oynamaya başladı. 2019 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 3'üncülük sonrası Usta adayı (CM), 2021 yılında FIDE Ustası (FM) ve 2022 yılında Uluslararası Usta (IM) oldu. 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde Challangers turnuvasında Büyükusta (GM) olmaya hak kazandı.

EDİZ GÜREL DÜNYA ŞAMPİYONU MU OLDU?

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.