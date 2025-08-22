Sarı-lacivertliler, West Ham United'ın Meksikalı ön liberosu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki, Edson Alvarez kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez kaç yaşında, nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı?

EDSON ALVAREZ KİMDİR?

Edson Omar Álvarez Velázquez, 24 Ekim 1997 tarihinde Meksika’nın Tlalnepantla de Baz kentinde dünyaya geldi.

EDSON ALVAREZ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Edson Alvarez, profesyonel futbol kariyerine Meksika’nın köklü kulüplerinden Club América’da başladı. 2016 yılında A takıma yükselen oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2019 yılında, Hollanda’nın dev ekibi Ajax’a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Ajax’ta geçirdiği dört sezon boyunca, hem Eredivisie’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı performansıyla adından söz ettirdi. 2023 yazında ise West Ham United’a 38 milyon Euro karşılığında transfer olarak Premier Lig’e adım attı. West Ham’da geçirdiği iki sezonda, 73 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Alvarez, özellikle defansif orta saha pozisyonunda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.