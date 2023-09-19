Eduardo Camavinga: 'Devler Ligi'nde favoriyiz'
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga, Union Berlin maçı öncesinde konuştu. Camavinga, 'Devler Ligi'nde favoriyiz' dedi.
Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Camavinga, Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin karşılaşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Real Madrid kadrosunun Şampiyonlar Ligi kazanbilecek bir kadro olduğunu düşünen Eduardo Camavinga, "Kesinlikle evet. Real Madrid her zaman favorilerden biri olmuştur. Çok iyi oyuncularımız var, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz." ifadelerini kullandı ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:
"Union Berlin'de oynayan arkadaşlarım var. 8 yıldır Union Berlin kadrosunu tanıyorum. Genç olabilirim ancak o kadar da genç değilim."
Real Madrid, Union Berlin ile 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.
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