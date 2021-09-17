Efsane futbolcu Pele, yoğun bakıma alındı
Geçtiğimiz günlerde kolon kanseri nedeniyle ameliyat edilen Brezilya efsanesi Pele, tekrar yoğun bakıma alındı.
Geçirdiği kolon kanseri ameliyatından sonra yoğun bakımdan çıkan dünyaca ünlü futbolcu Pele, yeniden yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 2 hafta önce kolon bölgesinde şüpheli bir tümör tespit edilmesi üzerine operasyon geçiren 80 yaşındaki Pele ameliyat edilmişti.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ameliyattan çıktıktan sonra durumu tekrar kötüye giden Pele, yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahaleler sonrasında normal odaya geri dönmüştü. Bu akşam saatlerinde tekrar fenalaşan efsane oyuncu yeniden yoğun bakıma alındı.
Eski Brezilyalı yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.
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