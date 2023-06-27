Efsane jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti

Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanan jokey Kazım Yıldız, yaşadığı İzmit'te mide kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:31
Efsane jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti
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İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta yaşayan jokey Kazım Yıldız, dün evinde fenalaştı. Mide kanseri olan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yıldız, Türkiye'nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusu’nu 7 kez kazandı.

Bu ödülü en çok kazanan 5'inci kişi olan Yıldız’ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmit'teki Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Gazi Koşusu Jokey Kazım Yıldız

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