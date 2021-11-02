Ege futbolunda tehlike çanları!

02 Kasım 2021 Salı, 11:41

Futbolda geçen sezon şampiyonlar çıkaran Ege kulüpleri bu yıl ise şimdiden kabus görüyor. Spor Toto Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar her lig kategorisinde, her grupta düşme hattında Ege'den köklü takımlar var. Amatöre kadar düştükten sonra 2017'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 5 sezondur aralıksız mücadele eden Göztepe, bu sezon dibe demir attı. Sezon sonunda 4 takımın düşeceği zorlu maratonda oynadığı 11 maçta yalnız 9 puan toplayabilen Göz-Göz, haftalardır düşme barajında kaldı. 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finaline 2 takım birden çıkarıp Altay'ı 18 sene sonra Süper Lig'e uğurlayan İzmir, bu yıl ligde yokları oynuyor.

Geçen sezon Altay'la İstanbul'daki Play-Off finalinde rakip olan Altınordu, ligde bu sezon ise 11 maçta 10 puan alıp düşme hattında 17'nci sıradan kurtulamadı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon namağlup şampiyon olarak Türkiye'de 29 yıl sonra ilki başaran Manisa Futbol Kulübü, ilk kez yer aldığı 1'inci Lig'de 11 haftada 3 teknik direktör değiştirip yine 10 puanla düşme hattından çıkamadı. Nasadoge Menemenspor ve geçen sezon Süper Lig'e veda eden Altaş Denizlispor da 1'inci Lig'de 11'er puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor. 1'inci Lig'de geçen sezon 2 takımı Play-Off'a taşıyan Ege'den bu yıl ise ilk 6'ya yaklaşan bile çıkmadı.

Süper Lig'den başlayıp 3 sezonda 2 kez küme düşerek kendisini TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bulan Akhisarspor, transfer yasağıyla başladığı grupta 4 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra geçen hafta galip gelip barajın 1 puan üzerine çıkabildi. Grupta Uşakspor da düşme hattının yalnız 2 puan üzerinde. Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, son haftalardaki çıkışına rağmen halen 10 maçta 9 puanla düşme hattında. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçtır galibiyete hasret kalan Bergama Belediyespor, 7 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor. 2'nci Grup'ta Kızılcabölükspor, 10 maçta hiç galip gelemeyip 3 puanla dibe demir atmış konumda.

FETHİYE NAZAR BONCUĞU, KARŞIYAKA KABUSTA

Ege takımları arasında futbolda profesyonel liglerde lider olan tek takım TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Fethiyespor. 9 maçtır bileği bükülmeyen Fethiye, Türkiye'de bu sezon liglerin en çok gol atıp en iyi averaja sahip olan takımı olarak en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Aynı grupta sezona 5 yıl sonra transfer yasağını açarak mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka ise 10 maçta hanesine yazdırabildiği 11 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde yer alıyor.