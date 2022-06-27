Egemen Korkmaz, Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Egemen Korkmaz, bordo-mavili kulüpten ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:02
Egemen Korkmaz, Trabzonspor'dan ayrıldı
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz, bordmavili takıma veda etti. Korkmaz'ın ayrılığını Anastasios Bakasetas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Yunan oyuncu paylaşımında, "İnanılmaz bir kişi. Fantastik karakter. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz" ifadelerini kullandı.

AYRILIK NEDENİ AİLEVİ

Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.


Egemen Korkmaz trabzonspor ayrılık transfer Transfer haberleri Transfer dönemi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler