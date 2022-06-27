Egemen Korkmaz, Trabzonspor'dan ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Egemen Korkmaz, bordo-mavili kulüpten ayrıldı.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz, bordmavili takıma veda etti. Korkmaz'ın ayrılığını Anastasios Bakasetas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Yunan oyuncu paylaşımında, "İnanılmaz bir kişi. Fantastik karakter. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz" ifadelerini kullandı.
AYRILIK NEDENİ AİLEVİ
Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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