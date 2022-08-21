Eintracht Frankfurt ile Köln yenişemedi
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Oliver Glasner'in ekibi Eintracht Frankfurt ile Steffen Baumgart'ın yönetimindeki Köln karşı karşıya geldi.
Deustche-Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Frankfurt'un 71. dakikada Daichi Kamada ile bulduğu gole, konuk ekip Köln 82. dakikada Jan Thielmann'ın golüyle karşılık verdi.
Bu sonuçla beraber UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Frankfurt ligdeki 3 maçın sonunda 2 puanda kalırken, konuk ekip Köln puanını 5'e yükseltmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt deplasmanda Werder Bremen'e konuk olurken, Köln kendi evinde Stuttgart'ı ağırlayacak.
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