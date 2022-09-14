Eintracht Frankfurt, Marsilya deplasmanında kazanmasını bildi!
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Marsilya bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Marsilya ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Frankfurt 1-0'lık skorla kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Lindstrom'un golüyle öne geçen Alman ekibi ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda Kamada'nın golüyle farkı ikiye çıkarmak isteyen Frankfurt'un golü VAR'dan döndü ve bu dakikadan sonra iki takım tribünleri arasında meşale savaşları başladı. Tribünlerin yatışmasıyla devam eden maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0'lık Eintracht Frankfurt üstünlüğüyle bitti.
Maçta Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 59. dakikada oyuna dahil olurken Igor Tudor'un öğrencileri Devler Ligi'nde ikide sıfır çekmekten kurtulamadı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 3 puana yükselirken Marsilya ise puansız şekilde grubun son sırasında kaldı.
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