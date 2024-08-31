Eintracht Frankfurt sahasında 3 golle kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, Bundesliga 2. haftasında Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, Bundesliga 2. hafta maçında Hoffenheim karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hugo Ekitike, 33. dakikada Hugo Larsson ve 56. dakikada Omar Marmoush kaydetti. Hoffenheim'ın tek golü 54. dakikada Andrej Kramaric ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt, puanını 3 yaptı ve Hoffenheim ile puanını eşitledi.
Ligin bir sonraki maçında Frankfurt, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
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