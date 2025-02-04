Eintracht Frankfurt'tan Batshuayi için açıklama
Eintracht Frankfurt Yöneticisi Markus Krösche, Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Michy Batshuayi'nin kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olacağını söyledi.
Eintracht Frankfurt Yöneticisi Markus Krösche, Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Michy Batshuayi ile ilgili konuştu.
Krösche, "Michy Batshuayi harika bir golcü. Aynı zamanda Avrupa'nın neredeyse tüm üst düzey liglerinde oynadığı için çok fazla deneyime sahip bir oyuncu. Michy, gerekli sağlamlığa sahip ve mücadeleci. Takımda kısa sürede önemli bir rol üstleneceğinden eminim." dedi.
Galatasaray, Belçikalı golcünün 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro şarta bağlı bonus ile Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıklamıştı.
TRANSFER ŞARTLARI
Galatasaray'ın transfer açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
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