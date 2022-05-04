Ekrem İmamoğlu, ağladığı fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağladığı fotoğraf sosyal medyaya yansımıştı. İmamoğlu, fotoğrafa ilişkin ilk kez konuşurken "Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda" dedi.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından ortaya çıkan ve çok konuşulan ağlama görüntüsüyle ilgili ilk kez konuştu.
"AĞLADIM ÇÜNKÜ..."
Ekrem İmamoğlu, yıllar sonra şampiyonluk gördüğünü belirterek "İlk kez o akşam kızımla maç izledim. Büyük oğlum ve küçük oğlum maç izlemeye buraya geldi. Aslında eşim fotoğrafımızı çekmiş. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda. İlk şampiyonluğu da hatırlıyorum. Büyük oğlum da telefonla aradı ağlıyordu şampiyonluk gecesi. Her şampiyonluk bu duygularla yaşansın" ifadelerini kullandı.
"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"
Gösteriler hakkında da konuşan Ekrem İmamoğlu "Trabzon Meydan'daki gösterileri çok beğendim. Enerjisi yüksek. Trabzon'da yerel yöneticiler niye tekno grubu getirip bugüne kadar konser yapmadılar düşünsünler. Ne güzel hayatlarında unutulmayacak anılar elde edildi" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
- Şehir merkezinde ayı paniği!
- Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı
- İstanbul'da apartman bahçesinden elektrikli bisiklet çal
- 'Adaylık' sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- AKP-MHP oyları eridi!
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Messi'den PSG'ye ultimatom!