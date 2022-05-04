Ekrem İmamoğlu, ağladığı fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağladığı fotoğraf sosyal medyaya yansımıştı. İmamoğlu, fotoğrafa ilişkin ilk kez konuşurken "Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:57
Ekrem İmamoğlu, ağladığı fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından ortaya çıkan ve çok konuşulan ağlama görüntüsüyle ilgili ilk kez konuştu.

"AĞLADIM ÇÜNKÜ..."

Ekrem İmamoğlu, yıllar sonra şampiyonluk gördüğünü belirterek "İlk kez o akşam kızımla maç izledim. Büyük oğlum ve küçük oğlum maç izlemeye buraya geldi. Aslında eşim fotoğrafımızı çekmiş. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda. İlk şampiyonluğu da hatırlıyorum. Büyük oğlum da telefonla aradı ağlıyordu şampiyonluk gecesi. Her şampiyonluk bu duygularla yaşansın" ifadelerini kullandı.

"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

Gösteriler hakkında da konuşan Ekrem İmamoğlu "Trabzon Meydan'daki gösterileri çok beğendim. Enerjisi yüksek. Trabzon'da yerel yöneticiler niye tekno grubu getirip bugüne kadar konser yapmadılar düşünsünler. Ne güzel hayatlarında unutulmayacak anılar elde edildi" açıklamasını yaptı.


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