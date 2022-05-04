Trabzonsporlu Vitor Hugo: 'Hiçbir şeyle kıyaslanamaz'
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu. Brezilyalı stoper, Süper Lig'in 2010/2011 sezonu hakkında da görüş bildirdi.
Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo, Brezilya basınından UOL Esporte'ye açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlukla ilgili görüşü sorulan Vitor Hugo, "2010/11 sezonunda Trabzonspor ikinci sırada yer aldı ancak yaşanan skandal nedeniyle kulüp bu şampiyonluğunu 8. şampiyonluk olarak kabul ediyor" dedi.
Brezilyalı oyuncu, "Tarif edilemez bir kutlamaydı. Kusursuz ve çok harika bir şampiyonluk oldu. Bu başarıyı hak ettik" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ŞEYLE KIYASLANAMAZ"
Deneyimli stoper, "Hiçbir şey cumartesi gecesi yaşanan kutlamalarla kıyaslanamaz. Stadyum adeta yıkıldı. Taraftarlar zemini bastı ve bizi kucağında taşıdı. Çılgınca anlar yaşadık. Sokaklarda verdikleri parti de etkileyiciydi. Kesinlikle hafızamda sonsuza kadar kalacaklar" açıklamasını yaptı.
"REKOR SÜREDE İYİLEŞTİM"
Sezon içerisinde yaşadığı ağır sakatlıkla ilgili de konuşan Hugo, "Tahminler, gelecek sezona kadar sahalara geri dönemeyeceğim yönündeydi. Tedavim için Brezilya'ya gittim. Tanrıya şükürler olsun ki rekor sürede iyileştim. Sezonun son bölümünde takım arkadaşlarıma yardımcı olabildim. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, doktorlarıma ve fizyoterapistlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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