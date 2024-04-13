Eksik kalan Dortmund, deplasmanda kazandı!

Bundesliga 29. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:37
Eksik kalan Dortmund, deplasmanda kazandı!
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Bundesliga 29. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.

Borussia-Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Dortmund'un golleri 22 ve 28. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. Mönchengladbach'ın golünü 36. dakikada Maximilian Wöber attı.

Konuk ekipte Karim Adeyemi 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Dortmund ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet aldı. Ev sahibi ekibin ise son 6 maçta 2. mağlubiyeti oldu.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund, puanını 56 yaptı ve Şampiyonlar Ligi potasına girebilmek için umudunu sürdürdü. Mönchengladbach ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, lider Leverkusen'i ağırlayacak. Mönchengladbach ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.


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