Eksiklere rağmen her zaman sahada çözüm ürettiğini söyledi... Mourinho: Ağlamadık!
ENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok fazla bir şey bilmiyordum. Taraftarlara her gün onlar için savaşma sözünü vermiştim. Bunun normal bir mücadele olduğunu düşünmüştüm. Adil bir turnuvada her maçı kazanmak diye düşünmüştüm ama 1-2 ay geçirdikten sonra bunun biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim” dedi.
Bugünkü Rangers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Portekizli hoca, Fred ve Osayi’nin yanı sıra önemli bazı oyuncularından yararlanamayacak olmasıyla ilgili, “Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız.
Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz” diye konuştu. Mourinho, “Jorge Jesus ‘Küçük takımlar haftada bir maç oynar’ demişti. Okan Buruk ise ‘Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz’ dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?” sorusuna “Okan Buruk ve Jesus’un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim” yanıtını verdi. Tecrübeli hoca, “F.Bahçe büyük bir spor kulübü. Bu başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman herkes aynı yöne kürek çektiğinde başarı gelecektir ki şu anda bunun olduğunu hissediyorum. Benim geleceğim önemli değil önemli olan F.Bahçe. Burada bir sene daha kontratım var ama şu an tek düşündüğüm şey F.Bahçe” dedi.
AVRUPA'DA RANGERS SINAVI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya temsilcisi Rangers’ı ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. SarıLacivertlilerde sarı kart cezalısı Fred ve Osayi, sakat Diego Carlos, Becao, Oosterwolde forma giyemeyecek.
Spor Haberleri
- Atatürk’ün kızlarına bu kupa çok yakıştı
- UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finale yükseldi
- Mourinho: Ağlamadık!
- Türk Telekom, çeyrek finalde!
- Fatih Terim krizi doğruladı!
- Ianis Hagi'den Türkiye'ye transfer yanıtı!
- THY EuroLeague'de yeni Finansal Fair Play kararları
- Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!
- Yunus Akgün'den veda paylaşımı!
- Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği