Anwar El Ghazi Filistin'e destek olunca Mainz sözleşmesini feshetti!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.
İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, Alman ekibinden flaş bir hareket geldi.
Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu kararın alındığı belirtildi.
Mainz, Hollandalı sağ kanat yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.
Alman ekibiyle 3 maça çıkan El Ghazi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
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