Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!

3. Lig ekibi 23 Elazığ FK Bursaspor maçına çıkmama kararı aldı.

Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 20:57

Nesine 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Elazığ FK, Bursaspor maçına çıkmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:

"Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."

İşte o paylaşım:


Etiketler: #23 Elazığ FK #Bursaspor #Nesine 3. Lig #sosyal medya
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