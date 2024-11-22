Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
3. Lig ekibi 23 Elazığ FK Bursaspor maçına çıkmama kararı aldı.
Nesine 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Elazığ FK, Bursaspor maçına çıkmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:
"Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."
İşte o paylaşım:
Etiketler: #23 Elazığ FK #Bursaspor #Nesine 3. Lig #sosyal medya
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