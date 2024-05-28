Elemelerden gelmişti: Zeynep Sönmez'den Fransa Açık'a veda!
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.
ELEMELERDEN GELMİŞTİ
Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.
Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.
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