Eleştirilerin odak noktası olmuştu: Galatasaray'dan Zvezdan Mitrovic kararı!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:54

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:54

Şampiyonlar Ligi'nde Dijon karşısında 25 sayılık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray Ekmas'ta dikkat çeken bir karar alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray'ın, Mitrovic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi.

MİTROVİC'TEN İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Mitrovic, Dijon karşılaşmasının ardından basın toplantısında gelen, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın" diye cevap vermişti.