Eleştirilerin odak noktası olmuştu: Galatasaray'dan Zvezdan Mitrovic kararı!
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi evinde ağırladığı Fransız ekip Dijon'a 93-96 mağlup olan Galatasaray Ekmas'ın başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Dijon karşısında 25 sayılık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray Ekmas'ta dikkat çeken bir karar alındı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolları ayırma kararı aldı.
Galatasaray'ın, Mitrovic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi.
MİTROVİC'TEN İSTİFA SORUSUNA CEVAP
Mitrovic, Dijon karşılaşmasının ardından basın toplantısında gelen, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın" diye cevap vermişti.
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