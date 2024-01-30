Galatasaraylı Lucas Torreira sözleşme teklifini duyurdu!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:41

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:41

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesindeki Radio 890'a canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Torreira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı."

"YENİ SÖZLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"Uruguay Milli Takımı'nda olamamak çok acı verici. Futbol oynamak isteyen her çocuk milli takım formasını giymeyi hayal eder. Kızgın değilim. Milli takıma girecek oyuncuları, teknik direktör belirler."

"YENİDEN SEÇİLMEK İSTİYORUM"

"Bugün Uruguay'ın harika bir teknik direktörü var. Sonuçlar herkesin görebileceği şekilde ortada. Kendimi kısır döngüde görmüyorum. Tam tersine, kariyerimin en iyi dönemindeyim. Uruguay Milli Takımı'na yeniden seçilmek için çalışıyorum."

"Fray Bentos'taki komşularımdan dolayı Nacional taraftarıyım. Büyükbabam Penarol forması giydiği için bana bu konuda çok kızardı."

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYI BEKLEMİYORDUM



"Hiçbir oyuncuyu idol olarak görmüyorum. Çocukken Nacional'de oynayan futbolcuları izlemişimdir."

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Türkiye'ye transfer olmayı beklemiyordum ama oldu. Gelecekte Boca Juniors'ta oynayıp oynamayacağımı şimdiden söyleyemem."