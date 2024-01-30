Transfer çalışmaları sürüyor: Galatasaray gözünü Fransa'ya dikti!

Galatasaray'ın Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya forması giyen Fransız oyuncu Jonathan Clauss ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:35
Transfer çalışmaları sürüyor: Galatasaray gözünü Fransa'ya dikti!
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Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Fransız milli sağ bek Jonathan Clauss'a teklif sundu.

İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

Aracılar vasıtasıyla futbolcunun Galatasaray'a önerildiği belirtilen haberde, oyuncunun hedefinin farklı olduğu ve Fransa Milli Takımı'nda as sağ bek durumundayken EURO 2024 öncesi ayrılmaya pek sıcak bakmadığının altı çizildi.

Jonathan Clauss

Transferdeki tek sıkıntının ise Clauss'un Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA BİTİYOR

Clauss'un EURO 2024'ten sonra ise transfer olmaya daha sıcak baktığı çünkü Marsilya ile sözleşmesinin 2025 yazında biteceği kaydedildi.

2022/23 sezonunun başında Lens'ten Marsilya'ya transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, mavi beyazlı forma ile çıktığı 70 maçta 4 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.


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