Elif Elmas transferi resmen açıklandı!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 19:34

Güncelleme: 27.12.2023 - 19:34

RB Leipzig, Napoli'den Elif Elmas'ın transferini açıkladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, Elif Elmas ile 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzalanacağı ve Makedon oyuncunun Ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.

RB Leipzig'in Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

"BENİM İÇİN DOĞRU KARAR"

Elif Elmas, transferinin ardından, "Kulüp, kontra pres, hız ve hücum gücüyle özel bir futbol tarzını temsil ediyor ve bu bana çok uygun. Leipzig, mükemmel bir şekilde gelişebilecek genç yeteneklerin yanı sıra uzun süredir kulüpte olan ve çok şey başarmış oyuncuların güzel bir karışımı. Bu yüzden Leipzig'e imza atmak benim için tam anlamıyla doğru bir karar. Ocak ayında başlamak ve herkesi tanımak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca, "Leipzig, Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden biri olarak kendini kanıtladı ve çok kısa bir sürede Avrupa'da en iyi takımlardan biri haline geldi. Rouven Schröder ve Marco Roser ile yaptığım konuşmalar bana şunu gösterdi; bu kulüp için oynamak istiyorum!" sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden pay alacak.Sarı lacivertli takım, Elif Elmas'ın Napoli'ye transferinin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."