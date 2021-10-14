Elif Özdemir Akdeniz Oyunları yönetiminde!

14 Ekim 2021 Perşembe, 16:04

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Genel Kurulu'nda yönetime seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan genel kurulda Elif Özdemir'in oyların yüzde 96.20'sini alarak ICMG Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinden biri olduğu kaydedildi.

TMOK'ta 2014'ten bu yana yöneticilik yapan Özdemir, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Üst Düzey Yönetici (CEO) görevini de üstleniyor. Özdemir'in yönetiminde bulunduğu Gloria grubu basketbol, voleybol turnuvalarının yanı sıra milli takımlara antrenman hizmeti de veriyor.