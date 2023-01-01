Elizabeth Williams Mersin Yenişehir Belediyesi'nde!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams'ı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 20:45
Elizabeth Williams Mersin Yenişehir Belediyesi'nde!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, bir dönem Fenerbahçe Alagöz Holding forması da giyen Williams ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ÇBK Mersin'e hoş geldin, Elizabeth Williams." ifadesine yer verildi.


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