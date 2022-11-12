Eljif Elmas sahneye çıktı, Napoli 3 puanı kaptı
İtaya Ligi'nde Dünya Kupası arası öncesinde Napoli hata yapmadı ve Udinese'yi 3-2 ile geçti. Eljif Elmas maçta öne çıkan isimlerden oldu.
İtalya Ligi'nde lider Napoli ile Udinese karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli maçı 3-2 kazanarak araya mutlu girdi.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Victor Osimhen, 31. dakikada Piotr Zielinski ve 58. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Fenerbahçe'den transfer Eljif Elmas ilk golde de asist yaparak, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.
Konuk ekip Udinese'nin golleri 79. dakikada Ilija Nestorovski ve 82. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.
Ev sahibi Napoli'de Fenerbahçe'den bir başka transfer Kim Min-Jae maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından ligde son 11 maçından galibiyetle ayrılan lider Napoli 41 puanla Dünya Kupası arasına girdi. Altı maçtır kazanamayan ve üç maç sonra kaybeden Udinese 24 panda kaldı.
Dünya Kupası'nın ardından Napoli, Inter'e konuk olacak. Udinese, Empoli'yi ağırlayacak.
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