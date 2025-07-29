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Emerson Royal'den Beşiktaş itirafı: "Biletim bile alınmıştı"

Emerson Royal'den Beşiktaş itirafı: "Biletim bile alınmıştı"

29.07.2025 23:20:00
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sporx
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Emerson Royal'den Beşiktaş itirafı:

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, tercihini Flamengo'dan yana kullandı. Yıldız futbolcu, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve kadrosuna katmak istediği Emerson Royal, tercihini Flamengo'dan yana kullandı.

Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılarla yaşadığı görüşmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, Flamengo'ya imza attıktan sonra düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Beşiktaş'la görüşme halindeydim, hatta biletim bile alınmıştı. Ama menajerim bana Flamengo'nun ilgisinden bahsetti. Projeyi anlattılar, her şey çok hızlı gelişti, bir gecede oldu bitti. Flamengo'nun teklifini aldığımda kararım para için değil, proje içindi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Bu formayı giymek, hep hayalini kurduğum çok büyük bir fırsat."

Transferin açıklanmasının ardından Flamengo'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu. Brezilya ekibi, İngilizce X hesabından "Brezilya'da oynamak, Türkiye'de oynamaktan büyüktür" anlamına gelen bir ifadeyle dolaylı yoldan Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

İtalyan medyasına göre; Flamengo, Emerson Royal'in bonservisi için Milan'a 9 milyon Euro ödeyecek. Geçtiğimiz günlerde transferi resmen tamamlanan 25 yaşındaki sağ bek, yeni kulübüyle antrenmanlara başladı.  

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