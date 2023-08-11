Emery'den Nicolo Zaniolo itirafı!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:16

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:16

Aston Villa menajeri Unai Emery, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yla ilgilendiklerine yönelik ilk kez konuştu.

Emery sezonun ilk maçında oynayacakları Newcastle karşılaşması öncesi Nicolo Zaniolo'yla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. İspanyol hoca yaptığı açıklamada, "Hangi oyuncuların bize yardımcı olabileceğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Takıma bir veya daha fazla oyuncu da gelebilir. Kim olduğu net değil." diye konuştu.

Zaniolo'nun yeteneklerinden de bahseden Emery, "Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var" diye konuştu.

MONCHI TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYOR

Son çıkan transfer dedikodularına göre Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, Roma'dayken de birlikte çalıştığı Zaniolo'yu takıma kazandırmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Basına yansıyan son gelişmelerde Aston Villa'nın Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve teklif içeriğinin toplamda 30 milyon euroyu bulduğu belirtildi.