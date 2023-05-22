eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:43

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:43

eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA eNations Cup Avrupa play-off yarı finalinde Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.