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eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda!

eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:43
eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda!
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eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA eNations Cup Avrupa play-off yarı finalinde Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.


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