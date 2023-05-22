eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda!
eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
eMilli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA eNations Cup Avrupa play-off yarı finalinde Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
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