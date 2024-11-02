Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa şampiyonu

Milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk, Mersin'de yapılan Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde şampiyon oldu.

Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa şampiyonu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 23:12

Milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Çift geleneksel kategorisinde İtalya'yı 9-4 milli takım sporcuları Emine Dursun ve Buket Öztürk altın madalya kazandı.

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.


Etiketler: #Emine Dursun #Buket Öztürk #Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası #Avrupa Şampiyonu
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