Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği genç oyuncu Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Özellikle sosyal medyada son günlerde oldukça konuşulan ismin kariyeri merak ediliyor. Peki, Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği genç oyuncu Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:49
Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği genç oyuncu Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından günlerdir konuşulan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığı açıklandı. Peki, Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği genç oyuncu Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli?

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EMİRHAN DELİBAŞ KİMDİR?

Emirhan Delibaş, 1 Ocak 2003 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sağ kanatta oynayan oyuncu ayrıca on numara ve sol kanat mevkilerinde görev yapmaktadır. Beşiktaş ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Emirhan Delibaş, profesyonel hayatına Beşiktaş altyapısında başlarken sırasıyla U16, U17, U19 yaş kategorilerinde forma giydi. A takıma yükselen oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanırken 2022-2023 sezonunda Göztepe’ye kiralandı. 21 yaşındaki oyuncu Göztepe’de 3 maça çıkarken 1 gol katkısında bulundu. 


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