Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu!
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu. Bosnalı futbolcunun adı, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Amir Hadziahmetovic'e lisans çıkartılmadı.
Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için oyuncu listesini TFF'ye bildirdi. Amir'in adı bu listede yer almadı.
Göz Atın
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı bulunan bir diğer isim Alex-Oxlade Chamberlain ise listede yer aldı.
Beşiktaş'ın TFF'ye bildirdiği liste şu şekilde:
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