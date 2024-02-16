Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu!

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu. Bosnalı futbolcunun adı, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:53
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu!
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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Amir Hadziahmetovic'e lisans çıkartılmadı.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için oyuncu listesini TFF'ye bildirdi. Amir'in adı bu listede yer almadı.

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Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı bulunan bir diğer isim Alex-Oxlade Chamberlain ise listede yer aldı.

Beşiktaş'ın TFF'ye bildirdiği liste şu şekilde:


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