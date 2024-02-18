Beşiktaş Ayos, deplasmanda Kuzeyboru'ya direnemedi!

Beşiktaş Ayos, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:38
Beşiktaş Ayos, deplasmanda Kuzeyboru'ya direnemedi!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

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Hakemler: İlhan Burhan, Erhan Alparslan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık)

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Başcan, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Plak Celeste)

Setler: 25-18, 25-19, 25-21

Süre: 82 dakika (25, 26, 31)


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