Emirhan İlkhan asist yaptı: Inter üstünlüğünü koruyamadı!

27.04.2026 00:36:00
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino ile Inter karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico di Torino'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Inter, 23. dakikada Marcel Thuram ve 61. dakikada Yann Bisseck'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Torino, 70. dakikada Emirhan İlkhan'ın asisti ve Giovanni Simeone'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Ev sahibi ekip, 79. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

3 HAFTALIK SERİSİ SONA ERDİ

Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, yedek bekledi.

3 hafta sonra puan kaybeden lider Inter, puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino, puanını 41 yaptı.

Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi sonrası dört kötü haber! Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de dört futbolcu cezalı duruma düştü.
İtalya Serie A'daki dev maçta kazanan çıkmadı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Milan ile 0-0 berabere kaldı.
Deniz Gül Porto'yu şampiyonluğa taşıyor! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Estrela'yı 2-1 mağlup etti.