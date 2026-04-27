Emirhan İlkhan asist yaptı: Inter üstünlüğünü koruyamadı!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino ile Inter karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico di Torino'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Inter, 23. dakikada Marcel Thuram ve 61. dakikada Yann Bisseck'in golleriyle 2-0 öne geçti.
Torino, 70. dakikada Emirhan İlkhan'ın asisti ve Giovanni Simeone'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Ev sahibi ekip, 79. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
3 HAFTALIK SERİSİ SONA ERDİ
Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, yedek bekledi.
3 hafta sonra puan kaybeden lider Inter, puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.
Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino, puanını 41 yaptı.
Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.