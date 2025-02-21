Emlak Konut evinde çok farklı galip!
Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 93-48 mağlup etti.
Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bodrum Basketbol'u konuk etti.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-38 kazandı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe
Emlak Konut: Gamze Takmaz 4, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 11, Parks 15, Gueye 12, Nehir Ulufer 14, Thomas 5, Sinem Çelik 4, Asya Ülker 2, İnci Güçlü 10, Macaulay 8, Nur Nihan Dabakoğlu 8
Bodrum Basketbol: Selin Tekin 6, Sıla Tunçdemir, Azra Erçelik 8, Elif Bati 13, Gizem Tüzün 17, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat
1. Periyot: 24-9
Devre: 47-23
3. Periyot: 71-29
Spor Haberleri
- Cesc Fabregas'tan Dele Alli açıklaması!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda finalde
- Newcastle United'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
- Emlak Konut evinde çok farklı galip!
- Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi son durum
- Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum!
- Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
- Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu
- Ferhat Akbaş'tan Japonya'ya imza!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!