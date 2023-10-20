Emlak Konut evinde şov yaptı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2. haftasında Emlak Konut, sahasında Roche Vendee Basket'i 86-48 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 08:29
Emlak Konut evinde şov yaptı
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'nun 2. haftasında Emlak Konut, sahasında Fransa ekibi Roche Vendee Basket'i 86-48 mağlup etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan Emlak Konut, soyunma odasına 40-25 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ve farkı açan İstanbul temsilcisi, üçüncü periyodunu 60-39 önde geçtiği karşılaşmadan 86-48 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Roche Vendee Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.


FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Emlak Konut Roche Vendee Basket

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