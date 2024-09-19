Emlak Konut, Galatasaray'ı rahat geçti!

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-56 yendi.

Emlak Konut, Galatasaray'ı rahat geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 18:40

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-56 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural

Emlak Konut: Gamze Takmaz 2, Thomas 18, Sehernaz Çidal 9, İnci Güçlü 6, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 3, Parks 19

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz 6, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 1, Jisu Park 22, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth, Meltem Yıldızhan 3, Fraser 14

1. Periyot: 22-14

Devre: 35-34

3. Periyot: 57-46


Etiketler: #Galatasaray Çağdaş Faktoring #Emlak Konut #Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası #Kayseri
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