Empoli'yi son dakikada eski Adana Demirsporlu güldürdü!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:13

Güncelleme: 07.04.2024 - 10:13

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Empoli ile Torino karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Empoli 3-2 kazandı.

Empoli, 6. dakikada Nicolo Cambiaghi ile öne geçti. Torino, 60. dakikada Duvan Zapata ile eşitliği sağladı.

Ev sahibini bir kez daha öne geçiren golü 74. dakikada Matteo Cancelleri attı.

ESKİ ADANA DEMİRSPORLU GALİBİYETE TAŞIDI

Duvan Zapata, 90+1'de tekrar sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi.

Sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren M'baye Niang, 90+4'te Empoli'ye galibiyeti getiren golü attı.

4 maçlık mağlubiyet serisine galibiyetle nokta koyan Empoli, puanını 28 yaptı. 4 maçın ardından yenilen Torino ise 44 puanda kaldı.

Empoli, gelecek hafta Lecce'ye konuk olacak. Torino ise sahasında Juventus ile derbi mücadelede karşı karşıya gelecek.