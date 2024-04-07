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Fenerbahçe, Süper Kupa derbisine U19 takımıyla çıkacak: En tarihi final

07 Nisan 2024 Pazar

TÜRK futbolunun en ilginç İHİ FİNAL geçmeye aday derbilerinden biri bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe 2023 Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Saat 21.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayımlanacak mücadeleyi ATV naklen yayımlayacak. Ancak bu derbi her zamankinden çok farklı olacak.

İşte detaylar:

OLAYLARA TEPKİ

Fenerbahçe, derbiye 19 Yaşaltı takımıyla çıkacak. Trabzonspor maçındaki olaylar sonrası ligden çekilme dahil bazı aksiyonlar almak adına olağanüstü genel kurulu toplayan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç başkanlığındaki yönetime tam yetki verdi. Yönetim, maçın tarihi ertelenmediği için ve yabancı hakem atanmadığından dolayı futbolda yaşananları protesto etmek adına kupa finaline a takım yerine 19 Yaşaltı ekibiyle çıkma kararı aldı. 

A TAKIMI İSTANBUL'DA KALIYOR

İsmail Kartal yönetimindeki a takım, bugünü Samandıra’da antrenman yaparak geçirecek. Semih Şentürk’ün çalıştırdığı U19 takımı ise bugün öğleden sonra Şanlıurfa’ya gidecek.

9 OYUNCUYLA ÇIKACAK 

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik, maçın 90 dakika sürmeyeceğinin altını çizmişti. Sarı-Lacivertlilerin sahaya, TFF talimatlarının izin verdiği şekilde 9 oyuncuyla çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra F.Bahçeli 3 oyuncunun sakatlık veya protesto ile kırmızı kart görerek takımını sahada 6 kişi bırakıp hakemin maçı tatil etmesini sağlayacağı öğrenildi. Böylece maç 90 dakika sürmeyecek, karşılaşmayla ilgili kararı TFF verecek ve G.Saray 3-0 hükmen galip sayılacak.

'ÇOCUĞA SALDIRDILAR'

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, cuma akşamı bir kulüp üyesinin 14 yaşındaki kızıyla birlikte Sarı-Kırmızılıların voleybol maçından dönerken 40 kişilik grup tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Yazgan, “Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık” ifadelerini kullandı.


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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Fenerbahçe, Süper Kupa derbisine U19 takımıyla çıkacak: En tarihi final

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