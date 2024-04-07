Fenerbahçe, Süper Kupa derbisine U19 takımıyla çıkacak: En tarihi final
TÜRK futbolunun en ilginç İHİ FİNAL geçmeye aday derbilerinden biri bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe 2023 Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Saat 21.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayımlanacak mücadeleyi ATV naklen yayımlayacak. Ancak bu derbi her zamankinden çok farklı olacak.
İşte detaylar:
OLAYLARA TEPKİ
Fenerbahçe, derbiye 19 Yaşaltı takımıyla
çıkacak. Trabzonspor maçındaki olaylar sonrası
ligden çekilme dahil bazı aksiyonlar almak
adına olağanüstü genel kurulu toplayan
Sarı-Lacivertliler, Ali Koç başkanlığındaki
yönetime tam yetki verdi. Yönetim, maçın
tarihi ertelenmediği için ve yabancı hakem
atanmadığından dolayı futbolda yaşananları
protesto etmek adına kupa finaline a takım
yerine 19 Yaşaltı ekibiyle çıkma kararı aldı.
A TAKIMI İSTANBUL'DA KALIYOR
İsmail Kartal yönetimindeki a takım, bugünü Samandıra’da antrenman yaparak geçirecek. Semih Şentürk’ün çalıştırdığı U19 takımı ise bugün öğleden sonra Şanlıurfa’ya gidecek.
9 OYUNCUYLA ÇIKACAK
Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik,
maçın 90 dakika sürmeyeceğinin altını
çizmişti. Sarı-Lacivertlilerin sahaya,
TFF talimatlarının izin verdiği şekilde
9 oyuncuyla çıkması bekleniyor.
Karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra F.Bahçeli 3
oyuncunun sakatlık veya protesto ile kırmızı kart
görerek takımını sahada 6 kişi bırakıp hakemin maçı
tatil etmesini sağlayacağı öğrenildi. Böylece maç 90
dakika sürmeyecek, karşılaşmayla ilgili kararı TFF
verecek ve G.Saray 3-0 hükmen galip sayılacak.
'ÇOCUĞA SALDIRDILAR'
Galatasaray yöneticisi Eray
Yazgan, cuma akşamı bir kulüp
üyesinin 14 yaşındaki kızıyla birlikte
Sarı-Kırmızılıların voleybol maçından
dönerken 40 kişilik grup tarafından
saldırıya uğradığını açıkladı. Yazgan,
“Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu
eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları
da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir
trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri
dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık”
ifadelerini kullandı.
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