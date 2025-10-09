Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda mesajı!

Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı.

Belözoğlu, sosyal medya hesabından Antalyaspor'a veda mesajı yayınladı.

Emre Belözoğlu'nun kırmızı-beyazlı kulübe veda mesajı şu şekilde:

"Antalyaspor'da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik.

Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor'a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.

Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak.

Sevgi ve saygılarımla,

Emre Belözoğlu"

28 MAÇTA 9 GALİBİYET

Antalyaspor'a ocak ayında imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında 28 maça çıktı. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Belözoğlu, 1.18 puan ortalaması tutturdu.

Antalyaspor, bu sezon ise Emre Belözoğlu ile 8 Süper Lig maçı oynadı. Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 10 puanla ligin 10'uncu sırasında yer aldı.