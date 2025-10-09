Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda mesajı!

Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda mesajı!

9.10.2025 15:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda mesajı!

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı.

Belözoğlu, sosyal medya hesabından Antalyaspor'a veda mesajı yayınladı.

Emre Belözoğlu'nun kırmızı-beyazlı kulübe veda mesajı şu şekilde:

"Antalyaspor'da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik.

Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor'a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.

Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak.

Sevgi ve saygılarımla,

Emre Belözoğlu"

28 MAÇTA 9 GALİBİYET

Antalyaspor'a ocak ayında imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında 28 maça çıktı. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Belözoğlu, 1.18 puan ortalaması tutturdu.

Antalyaspor, bu sezon ise Emre Belözoğlu ile 8 Süper Lig maçı oynadı. Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 10 puanla ligin 10'uncu sırasında yer aldı.

İlgili Konular: #antalyaspor #emre belözoğlu #veda

İlgili Haberler

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi! Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Son Dakika... Antalyaspor'un eski Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı
Son Dakika... Antalyaspor'un eski Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 6’ncı dalga operasyonunda dün sabah gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı. Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de hafriyat soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim belli oluyor!
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim belli oluyor! Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getireceği kaydedildi.