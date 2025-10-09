Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 12:14:00
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim belli oluyor!

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getireceği kaydedildi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor yeni hocasını belirlemek üzere.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor, Sami Uğurlu'ya resmi teklifini sundu.

 

Sami Uğurlu

SAMİ UĞURLU ANTALYA'YA GİTTİ

Sami Uğurlu ve menajerinin sözleşme şartlarını görüşmek için Antalya'ya gittiği kaydedildi.

Antalyaspor, Süper Lig'de 3 Ekim günü oynanan maçta Çaykur Rizespor 5-2 mağlup olmuştu. Maçın ardından istifa sinyali veren Emre Belözoğlu, "Radikal kararların alınması gerekiyor. Bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım" demişti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise, "Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamızla da toplantı yaptık. Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Fakat Antalyaspor, çarşamba günü Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşma yaparak yolların ayrıldığı duyuruldu.

